VIDEO: Hrvati predsedniku Trumpu: Delimo vašo ljubezen do Slovenk

Hrvati so posneli prav posebno sporočilo za ameriškega predsednika Trumpa, v katerem navajajo, zakaj je Hrvaška res imenitna država. Video je objavil uporabnik na youtubu, v njem pa je mnogo ironičnih, a žal resničnih izjav. Šali se predvsem na račun Trumpovega predloga, da bi zgradili zid na meji z Mehiko, pozabili pa niso niti na Melanio in Slovenijo.

»Na hrvaški obali je toliko lepih žensk, da jih hoče vsa Evropa videti«, »Hrvaške politike lahko kar kupite, zelo so poceni«, »Delimo vašo ljubezen do slovenskih žensk. Najboljši smo pri ljubljenju slovenskih žensk v poletnih mesecih.« To so le nekatere izmed dobrih lastnosti Hrvaške in Hrvatov. Ob tem pa predsednika prepričujejo: »ZDA postavite na prvo mesto, Nemčijo na drugo, Hrvaško pa, prosim, na tretje.«