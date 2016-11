VIDEO: Hčer je spravil v neutolažljivi jok in si nakopal bes gledalcev

Šala, ki je smešna vsem, razen vpletenemu ne, ni preveč zabavna. Moški se je tako kruto pozabaval s svojo hčerko in ji dejal, da sta ji z mamico pojedla vse sladkarije.

Seveda je punčka planila v jok, njemu pa se je to zdelo tako zabavno, da se je na glas hihital in ji rekel, da je to šala. Še posebej pa je zabavno, ker je smešno vsem, le njej ne. Dejal je, da je za šalo kriv voditelj Jimmy Kimmel, njej pa seveda ni bilo prav nič jasno ...

Poteza je gledalce in uporabnike spleta razburila, češ da ne razumejo, zakaj bi nekdo tako ravnal s svojim otrokom. Kaj pa menite vi?