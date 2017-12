VIDEO: Grozljivi zvoki iz gozda. Gre za mitološko pošast?

Posnetek iz kanadske province Britanska Kolumbija je kot pri Čarovnici iz Blaira. Ne vidi se nič, se pa slišijo srhljivi zvoki iz gozda (in presenečeno preklinjanje snemalca).

Nekateri so prepričani, da gre za velikonožca (v Kanadi je to Sasquatch), spet drugi trdijo, da je to zagotovo ManBearPig (nekakšen medvedje-prašičji človek) iz risane serije South Park, najdejo pa se tudi takšni, ki so podobne zvoke že slišali iz straniščnih prostorov restavracij s hitro prehrano. Nekdo je po oglašanju prepoznal svojo taščo ... In kaj menite vi?