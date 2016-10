VIDEO: Grozljivi prizori: otroka sta snemala zadete starše

Na spletu se je znašel šokantni posnetek para, ki brez odziva leži v stanovanju, medtem ko ju otroka snemata. Še več: predoziranje svojih staršev sta v živo predvajala prek facebooka.

Prizori so naravnost grozljivi: mati leži na kavču, oči se ji obračajo navzgor, oče pa se je medtem že zrušil na tla in se začel potiti. Otroka sta ju hotela prebuditi, vendar brez odziva, sin pa je v nekem trenutku ugotavljal, da se tako pred svojimi otroki res ne smeš obnašati. Oče se je od začetka vsaj še malo odzival, po nekaj minutah pa le še obležal z napol odprtimi usti in očmi.

Kaj se je zgodilo z družino, Mirror ne poroča, smo pa pred dnevi tudi mi že poročali o primeru, ko so starši treh otrok zaradi drog umrli pred njihovimi očmi.