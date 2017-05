VIDEO: Geniji in pol: rušili hišo, zrušili pa še sosedovo

KOT V RISANKI A JE TO

Še najboljši načrt z najboljšo opremo se utegne ponesrečiti. To so izkusili tudi delavci enega od gradbenih podjetij iz Baltimora v ZDA. Samo z začudenjem so opazovali, kako se ruši hiša, ki je pravzaprav niso hoteli porušiti. Ker ni zdržala rušenja hiše poleg sebe, se je tudi sama spremenila v kup ruševin.

Na srečo so stanovalce pred posegom izselili ...