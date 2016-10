VIDEO: Gasilci so mu z muko sneli prstan s penisa

Mladenič iz Kitajske je dva dni trpel hude bolečine in zaradi sramote ni želel k zdravniku. A bolečine so bile prehude in končno je poiskal pomoč. In zakaj? Zaradi ljubezni. Ker je želel svoji bodoči soprogi pokazati, kako rad jo ima, si je na penis nataknil poročni prstan.

Toda zdravniška pomoč ni bila dovolj, morali so pomagati tudi gasilci. Šele po uri in pol mučenja jim je skupaj uspelo odstraniti prstan.