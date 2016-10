VIDEO: Ganljivo: to je storil dojenček, ko je prvič slišal mamin glas

Mali Xander se je ob rojstvu spopadal z resnimi zdravstvenimi težavami, zaradi katerih je že zelo kmalu izgubil sluh, poroča 24sata. Njegova mamica je takoj opazila, da z malčkom nekaj ni v redu, vendar je kar tri mesece trajalo, preden je prepričala tudi zdravnike.

Končno so dečku postavili diagnozo in ugotovili, da bo potreboval slušni aparat. »Potrebovala sem tri mesece, da sem dokazala, da je nekaj narobe. Mislili so, da sem preveč zaščitniška, a izkazalo se je, da sem imela prav. Nikoli ne gre podcenjevati materinskega instinkta. Njegov sluh se ne bo poslabšal, a niti izboljšal, stalno bo moral nositi slušni aparat,« je povedala Xandrova mama.

Mamica pa je posnela tudi trenutek, ko je sinček prvič v življenju slišal njen glas. Opozarjamo, ob ogledu boste verjetno potrebovali robčke.