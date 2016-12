VIDEO: Ganljiva zgodba o zabavnem dedku vas bo raznežila

Življenje dedka na posnetku, ki živi skupaj s svojim psom in je s tem povsem zadovoljen, se spremeni, ko dobi paket, v katerem piše Angleščina za začetnike. Novega izziva se razveseli, in čeprav je težko, mu počasi le uspeva usvajati angleške besede. Dan za dnem se uči in ponavlja, uporablja lističe z besedami, gleda filme, posluša besede, trenira celo na avtobusu, kjer se pogovarja sam s seboj.

Potem pa mu poštar prinese še kovček in treba je na pot. Šele v tem trenutku se vam posveti, zakaj se je tako vestno učil ...

Gre za poljski oglas, ki si ga je na youtubu doslej ogledalo že več kot štiri milijone ljudi. Očitno je postal prava spletna uspešnica. Ko si boste zgodbo o dedku in njegovem psu ogledali še sami, pa boste videli, zakaj so nad njo vsi tako navdušeni.