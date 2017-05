Otroci so res čudež. Vsak dan odkrijejo kaj novega in z njimi tudi odrasli. A to, kar je naredila štiri mesece stara dojenčica Ellie, vas bo osupnilo.

Njena mama ji vsak dan govori, da jo ima rada, in Elle se je odločila, da ji bo odgovorila. Ko jo je mamica držala v naročju in ji šepetala »rada te imam«, ji je punčica odvrnila enako.