VIDEO: Fuj! To se ji je zaredilo v poštnem nabiralniku

Nekateri imajo pajke morda celo radi, a gotovo je več tistih, ki jih imajo še najraje, če jih sploh ne vidijo.

Avstralka Natasha Joyce pa je imela to (ne)srečo, da je v svojem poštnem nabiralniku našla pravo pajkovo družino, torej mamico, ki si je za dom izbrala kot v nabiralniku, in kakšnih sto mladičkov, ki so veselo gomazeli na vse strani.

Kako je to videti, preverite na spodnjem posnetku.