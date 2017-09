VIDEO: Fantu je nastavila seksi dvojčici

Na enem od youtubovih kanalov lovijo tudi varajoče partnerje oziroma razkrivajo, ali so na videz srečne zveze res tako srečne. Skrita kamera poteka tako, da svojemu partnerju namestiš privlačno žensko oziroma pravega lepotca, potem pa na zaslonu spremljaš, kaj se dogaja.

Ženska na spodnjem posnetku je svojemu tako nastavila nekaj prav posebnega – seksi dvojčici. Ko je k njima domov prišel popravit internetno povezavo, nista oklevali, ampak sta kmalu začeli z mamljivimi in porednimi predlogi. In če ste mislili, da je njunim čarom podlegel, ste se zmotili. Uspešno je slalomiral med njunimi poskusi, čeprav sta ga povprašali tudi za mnenje o svojih zadnjicah. Priznal jima je, da je že zaseden, dokončal popravilo interneta in se poslovil. V prevodu to pomeni, da je test opravil z odliko, na koncu pa ga je čakalo še presenečenje. V resnici namreč sploh ni bil on tisti nezvesti člen v njuni zvezi ...