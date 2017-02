VIDEO: Fantek se je rodil s štirimi nogami in dvojnimi genitalijami

V Karnataki v Indiji se je paru (mamica 23 let in oče 26) rodil otrok, ki je imel dva para nog in dvoje genitalije. Odvečni udi so, tako poročajo tuji portali, pripadli njegovemu parazitskemu dvojčku, ki se ni razvil v celoti in je bil v popolnosti odvisen od razvitega dojenčka.

Oče in mama ga sprva nista poslala na operacijo, saj nista imela dovolj denarja, kasneje pa jima je bolnišnica ponudila, da poseg opravijo brezplačno. V treh urah so opravili zahtevano operacijo, težav pa ne pričakujejo, saj si z dvojčkom nista delila pomembnejših organov.

Starši so hvaležni za priložnost za normalno življenje, ki jo s tem njun sin dobil.