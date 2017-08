VIDEO: Epsko! Je ujel mitsko bitje?

Švedu Hansu Nilssonu je v kader uspelo ujeti redko vrsto belega losa. Ko je posnetek objavil na spletu, je ta v trenutku postal uspešnica. Gre za največjo živečo vrsto jelena, ki zraste dva metra v višino in tehta tudi do 800 kilogramov. Uradni podatki kažejo, da na Švedskem živi približno 100 belih losov. »Beli losi niso posebna vrsta, takšni so zaradi genske mutacije,« poroča BBC.

Nilsson je losa posnel v začetku meseca, o tem pravljičnem dogodku pa je dolgo tudi sanjal. Losu se je celo približal na pet metrov.