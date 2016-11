VIDEO: Enoletno hčer je dala v peč na 300 stopinj

Leta 2002 je Melissa Wrught svojo takrat enoletno hčerkico Ashley dala v peč, ki jo je predhodno segrela na 300 stopinj. Deklico je v peči slučajno našel oče in ji rešil življenje, vendar so se njene muke takrat šele začele, poročajo tuji mediji.

Ashley, zdaj že 15-letnica, je več kot desetletje trpela zaradi hudih opeklin, po mnogih posegih in zdravljenju pa je danes lepo in nasmejano dekle, do svoje matere pa goji zelo mešana čustva. Melissa je sicer zaradi zločina še vedno v zaporu, svoji hčeri pa se doslej ni niti opravičila.