VIDEO: Dveletnik, ki je pokadil 40 cigaret na dan, je danes takle

Leta 2010 je svet pretresla zgodba o indonezijskem dečku, dveletnem Ardiju Rizalu, ki je pokadil kar 40 cigaret na dan. Ardi je postal pravi hit na spletu, vendar je njegova slava imela precej negativno podobo: marsikdo je namreč menil, da njegova zgodba ljudi, predvsem pa otroke, nagovarja h kajenju.

Ardi je zaradi svoje odvisnosti odšel na zdravljenje, njegova mama pa je priznala, da je bila na začetku pot precej težka: ljudje so ga namreč na cesti prepoznali in mu ponujali cigarete. Ob pomoči psihiatra se je deček odvisnosti znebil, vendar se je srečal z drugačno težavo. Cigarete je nadomestil s hrano in se v nekem trenutku celo tako zredil, da je prekomerna teža ogrožala njegovo zdravje.

Danes je Ardi osemletni fant, ki je po obisku specialista zaživel zdravo in premagal svoji odvisnosti. Nihče ne bi posumil, da se je v svojem kratkem življenju moral spopasti s tako težkimi preizkušnjami.