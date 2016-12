VIDEO: Dvajset let zelena od glave do peta

Zadnjih 20 let se Elizabeth Rosenthal, poznana kot Elizabeth Sweethart, od glave do peta oblači v različne odtenke zelene barve. Umetnica iz Brooklyna je prepričana, da je to najbolj vesela in najbolj pozitivna barva na svetu. Zato ne more nositi nobene druge. Ne preseneča, da jo naslavljajo tudi kot Zelena dama iz Carroll Gardens. Sicer pa so v soseski navajeni, da je Elizabeth ekstravagantna. Na neki točki svojega življenja se je oblačila le v obleke, kot so jih nosili v tridesetih letih, nato pa se je omejila na samo eno barvo, najprej srebrno, potem rožnato, pa vijolično, modro in zdaj na zeleno, ki se je očitno ne more naveličati. Njena obsedenost z zeleno barvo se je začela z zelenim lakom za nohte in zelenimi prameni las. Nato je začela posegati po zelenih oblačilih, na koncu pa je v zeleno začela spreminjati svoj dom. Danes je ne moremo srečati brez zelenih las, tudi kozmetika, brisače, pohištvo, gospodinjski pripomočki, vse je v enem izmed odtenkov zelene. »Tega nikoli nisem načrtovala,« pravi Elizabeth. »To ni obsedenost, to se je zgodilo povsem naravno. Od nekdaj sem uporabljala barve, zbirala sem jih. Po selitvi v New York sem začela pogrešati zeleno barvo, ta me osrečuje, pomaga mi pri soočanju z vsakdanjimi težavami. Ne znam si zamisliti, da bi nosila kaj drugega.«



Hkrati je 75-letna umetnica prepričana, da z zeleno barvo osrečuje tudi ljudi iz svojega okolja. »Z njo je super potovati,« je pristavil njen mož Dylan. »Ljudje kričijo za njo iz avtomobilov, ji mahajo iz vlaka in turisti jo fotografirajo kot obsedeni.« Elizabeth ne skriva, da je po dveh desetletjih postalo težko najti nova zelena oblačila. Zadnje čase si kar sama pobarva oblačilo, če ga ne more dobiti v zeleni barvi. Pa še to, tudi na jedilniku ima najraje zelene jedi.