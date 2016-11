VIDEO: Drevo se ni umaknilo, posredovati so morali policisti

»Gospod Drevo, prosim vas, da se umaknete in ne ustavljate prometa,« so bile besede, ki jih je policist v središču Portlanda namenil moškemu, ki se je odločil našemiti v drevo in nagajati že tako živčnim voznikom.

Ker drevo policistov ni ubogalo, so mu morali možje v modrem natakniti lisice, prav tako se bo moral zagovarjati zaradi svojega nesmiselnega početja.

Premikajoče se drevo izjav ni dajalo, je pa znanec moškega dejal, da je ljudi le želel naučiti, kako naj se vedejo na cesti.