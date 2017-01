VIDEO: Dramatično: dvoletnik izpod predalnika rešil brata dvojčka

Video, ki se je pojavil na spletu, lepo prikazuje, zakaj je pomembno, da so predalniki in omare pritrjeni na steno. Zlasti je to ključnega pomena, če so doma majhni otroci.

Nadzorna kamera v otroški sobici je posnela dramatični trenutek, ko sta dve leti stara dvojčka odprla predale in začela plezati na predalnik. Ta pa se je prevrnil in pokopal enega izmed dečkov. Drugi fantek se ob tem ni prestrašil in se je odzval povsem po odraslo. Kot da bi dobil nadnaravno moč, je zgrabil predalnik in ga potisnil stran, tako da se je njegov brat skobacal izpod njega.