VIDEO: Dojenčica se je rodila z neverjetno velikim jezikom

Paisley Morrison Johnson se je rodila s sindromom Beckwith-Wiedemann (BWS), ki se v povprečju pojavi pri enem na 11.000 dojenčkov. Gre za redko bolezen, kromosomsko okvaro, zaradi katere jezik preveč zraste. Otroci imajo zato lahko težave pri dihanju, požiranju in govoru.

Jezik male Paisley je bil krepko prevelik za njena usta in je iz njih visel. Zaradi njega ni mogla niti jesti, zato je imela vstavljeno cevko, po kateri so ji dovajali potrebno hrano. Ko je bila stara šest mesecev, so opravili operacijo jezika in ga ustrezno zmanjšali. A po prvi operaciji je jezik spet zrasel. Druga operacija, tako se zdi, je bila uspešnejša. Deklica se že smeji, jezik pa ne raste več. Ne glede na to njen nadaljnji razvoj zdravniki budno spremljajo.