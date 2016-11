Srečni očka Taveon Glenn je na facebooku objavil posnetek, ki je takoj osvojil srca po vsem svetu. Prikazuje namreč novorojenko, ki neznansko uživa v umivanju las, nežni masaži in krtačenju. Voda in šampon je niti najmanj na motita, njeni ljubki odzivi pa so povzročili, da si je posnetek ogledalo že več kot 30 milijonov ljudi.

