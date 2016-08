VIDEO: Dogaja se v Sloveniji: sredi trgovine se je slekel in ...

Ljubljančan Aleksandar Repić, o katerem smo že poročali, nadaljuje s svojimi podvigi, ki se nekaterim Slovencem zdijo smešni, drugim pa niti ne.

Videti je, da mladenič in njegovi prijatelji nimajo drugega dela, kot da po prestolnici zganjajo lumparije. Pred kratkim so objavili posnetek iz avtopralnice, zdaj pa so se podali na avanturo v eno izmed ljubljanskih nakupovalnih središč.

Aleksandrov prijatelj se je sredi trgovine slekel in se okopal v masažni kadi, glavni akter tovrstnih posnetkov pa je njegovo početje snemal in komentiral.

Sicer pa smo o Aleksandru poročali pred meseci, ko je vlomil v hišo Big Brother ...