VIDEO: Dekle kričalo od bolečin, sošolci med njenimi nogami zagledali kri in otroka

Spletna stran Viral4real je objavila pretresljiv posnetek, na katerem najstnica ob učiteljičini pomoči rodi kar v učilnici.

Dekle na Tajskem se je v razredu kar naenkrat začelo zvijati od bolečin, zato so učiteljica in sošolci pritekli k njej, da bi ji pomagali. Tega, kar se je kasneje zgodilo, pa zagotovo niso pričakovali: učiteljica je dekletu pomagala pri porodu, sošolci pa so med njenimi nogami kar naenkrat zagledali kri in novorojenčka.

Mnogi so ob tem podvomili o resničnosti posnetka, saj se tudi zelo hiter porod ne more zgoditi v nekaj sekundah. Posnetek bi lahko bil tudi način, kako mlade podučiti, da naj se v spolne odnose ne spuščajo prezgodaj. Vseeno pa opozarjamo, da so prikazani prizori zelo nazorni.