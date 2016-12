VIDEO: Dedek vnukom na vrtu izdelal tri vlakce smrti

Bivši inženir letalstva Paul Gregg je dolgih 34 let delal za podjetje Boeing. Po upokojitvi je ustvarjalno energijo preusmeril v izdelavo vlakcev smrti za svoje vnukce in vnukinje. Možakar, ki je resen kandidat za najbolj priljubljenega dedka na svetu, je doslej izdelal že tri različne vlake smrti. Paul, ki živi v Seattlu, ima kar šest vnukov, kar pomeni, da je ves čas v pogonu.



Njegovi vlakci smrti so videti zelo zabavni. Vagončke mora na začetku ročno dvigniti na startni položaj, nato pa jih mora le izpustiti in vozila sama naredijo pot po zavojih in spustih, preden se vrnejo na izhodišče. Otroci sedijo v prikupnih vlakcih in vriskajo od veselja, ko jih dedek požene po svoji konstrukciji iz lesa in kovine. Dedek se je celo toliko potrudil, da je en vlakec izdelal v obliki rakete, drugega pa kot dirkalni avtomobil. Majhna raketa se imenuje najmanjši med tremi na vrtu njegovega doma, največji in najdaljši je Strašni Smaug, sredinskega pa je poimenoval Vožnja negativni G. To pa zaradi tega, ker se na koncu vzpne po klančnini, nato pa vso pot opravi še v drugo smer.



Odkar se je izvedelo za njegov konjiček, ga kličejo starši z vseh koncev in krajev, ki bi radi kaj podobnega za svoje malčke. Klicev in prošenj je bilo toliko, da ni več mogel vsem svetovati, zato se je odločil, da bo vse svoje znanje in izkušnje prelil v knjigo o dvoriščnih vlakcih smrti za otroke. Tako lahko vsak, ki bi rad razveselil svoje malčke, kupi izvod in se loti dela. Le upamo lahko, da bodo vsi nadobudni inženirji upoštevali varnostne ukrepe, saj se lahko drugače tak vlakec iztiri.