VIDEO: Dečku s cerebralno paralizo je tako polepšala dan

»Bil je izjemen dan v trgovini, tako zame kot za mojega 14 let starega sina Andyja,« je pojasnila Jeanie Robinson. Andy, ki ima cerebralno paralizo, je mami pomagal potiskati voziček, dokler ta ni bil pretežak. Ko pa sta prišla do blagajne, ga je blagajničarka vprašala, ali bi rad on skeniral izdelke. Deček je predlog z veseljem sprejel.

Družina se je tedaj ravno preselila v Kalifornijo iz Nemčije, zato so se še prilagajali. To, kar je blagajničarka naredila za njenega sina, pa je dokaz, da ga družba sprejem. Meni, da jo je njegov nasmeh privabil, da mu je ponudila to priložnost.