VIDEO: Dečka s tobogana vrglo na beton

Le uro in pol po uradnem odprtju vodnega parka The Wave v Kaliforniji se je zgodila nesreča, zaradi katere so vodno zabavišče – zaprli.

Kot poroča Daily Mail, je desetletnega fanta vrglo s tobogana, kar si lahko ogledate tudi na spodnjem posnetku. Deček je padel na beton ob toboganu, tam pa drsel po tleh in utrpel kar nekaj poškodb po hrbtu. Na srečo te niso hude, je pa bil seveda v šoku.