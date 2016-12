VIDEO: Da bi postal ženska, je zapravil 76 tisočakov, to je rezultat

Italijan Fulvio Pellegrino je kar 40 let čakal na uresničitev svoje velike želje. Danes mu je ime Fulvia. Že pri 15 letih je začutil, da je v resnici ženska, ki živi v moškem telesu.

Proces njegove preobrazbe je podprla tudi žena, s katero sta sicer v zakonu že dlje časa, danes pa sta, tako pravita, prej sestri kot pa zakonca. Na spremembo spola je tako dolgo čakal, ker je njegova družina precej verna, zato ni bil prepričan, kako se bo na njegovo željo odzvala.

Skrival se je za štirimi zidovi

Vse svoje občutke je ves ta čas držal globoko v sebi. »Nikoli nisem govoril o tem, z mojim očetom je bilo to nemogoče. Imel je tri sinove in tri sinove si je tudi želel,« pravi. Tudi po poroki z Maris je za štirimi stenami rad nosil ženska oblačila. »V svojem telesu sem se počutil kot suženj. Skrival sem se v garaži, nosil ženske obleke in se ličil. Te svoje strani nisem pokazal nikomur, saj me je bilo sram,« je povedal. Navzven pa je dokazoval svojo moškost tako, da si je kupoval orožje in drage avtomobile. »Težko je odraščati s telesom, ki ni tvoje. To želiš prikriti, kakor veš in znaš – z igranjem nogometa in pitjem velike količine piva,« dodaja.

V nekem trenutku pa vsega tega ni mogel več skrivati. Vse je priznal ženi, ona pa – pričakovano – njegove odločitve, da postane ženska, ni sprejela najbolje. A čas je prinesel svoje in Maris se je odločila, da moža podpre v vsem. Njegovi starši pa so z njim prekinili vse stike. »Ko mi je oče umrl, mi brata nista dovolila, da pridem na pogreb, saj sta se me sramovala.«

Prodal vse

Fizično preobrazbo je Fulvio sicer začel s hormonsko terapijo, potem pa je šel pod nož. Povečanje prsi, liposukcija, povečanje ustnic in zadnjice je le nekaj posegov, za katere je skupaj odštel kar 76.000 dolarjev. Za to je prodal svoje orožje, avtomobile in celo hišo, danes pa živi od ženine plače. A operacij zanj še ni konec. »Nisem zadovoljen s svojim telesom, ker ni popolno. Popolnost je nekaj drugega. Svojega telesa ne pustim na miru, dokler ne dosežem popolnosti,« meni.