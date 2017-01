VIDEO: Čudovito! Tako je rešil primrznjenega vrabčka

V primežu mraza se te dni ni znašla le Evropa, predvsem je na udaru Balkan, ampak tudi Združene države Amerike. Na vzhodni obali je v noči na nedeljo zapadlo ogromno snega, zaradi česar je na tisoče ljudi ostalo brez elektrike, zasnežene in poledenele ceste pa so povzročile tudi številne prometne nesreče. Mraz seveda močno občutijo predvsem živali, posebno tiste v divjini, ki se ne morejo zateči na toplo. Nesrečni vrabček, ki je nič hudega sluteč sedel na kovinsko ograjo, je tako nanjo primrznil, in to bi se zanj zagotovo tragično končalo, če ne bi v bližini svojih konjev hranil Nelson Wilson. Vrabec je najverjetneje pil iz ogrevanega bazena, kjer Nelson hrani vodo za konje, in si pri tem zmočil nožice, nato pa z njimi za trenutek stopil na ledeno kovino. Nelson ni dolgo razmišljal, odpravil se je do ptice, ki se je neumorno trudila, da bi poletela, jo nežno prijel v pest in okoli njenih nožic začel pihati toplo sapo. Celotno reševalno akcijo je posnel s svojim mobilnikom in posnetek objavil na spletu. Najprej prestrašen vrabec se je umiril in Nelsonu je uspelo toliko stopiti led okoli njegovih nog, da jih je lahko nežno odlepil od kovine in ptiča osvobodil. »Še dobro, da sem ga videl, sicer bi tam dočakal britek konec,« je lokalnim medijem povedal Nelson, ki je velik ljubitelj živali, ne le tistih, ki jih redi na svojem ranču, ampak tudi vseh divjih, ki ga tu in tam obiščejo.

Posnetek bo pomagal vsem, ki boste želili rešiti življenje kakšnega ptička.