VIDEO: Čudo sredi oceana: tisti, ki so ga raziskovali, se niso vrnili

V morski globini Mehiškega zaliva so potapljači naleteli na nenavadno odkritje. Eden od profesorjev, ki ga je raziskoval, je po poročanju portala b82 razkril, da se še nihče od tam ni vrnil. »Gre za jezero na dnu morja. Velja za eno najbolj neverjetnih stvari, ki jo lahko odkrijemo globoko v morju. Če se podate na potapljanje in zagledate jezero ali reko, ki teče, je videti kot s povsem drugega planeta.«

Voda na tem območju je približno petkrat bolj slana od preostale vode. Tam je veliko metana in vodikovega sulfata, zaradi česar se ne meša s preostalo vodo. Kot še poročajo, je za ljudi in živali, ki bi zaplavale v tok, ta koncentracija smrtonosna. V takšnem okolju lahko preživijo le bakterije, črvi in škampi.