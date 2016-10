VIDEO: Čudežna deklica (4) spregovorila v sedmih jezikih

Otroci so naš največji dar in velikokrat tudi pravi čudež. No, vsaj deklica s posnetka, ki je zakrožil po spletu, je majhna senzacija, ki je osvojila srca ljudi po vsem svetu.

Štiriletna Rusinja Bella je namreč v neki oddaji zaprla usta marsikomu, ko je spregovorila v kar sedmih jezikih. In ne, ne gre za primer, ko otrok pozna zgolj nekaj tujih besed, mala Bella se pogovarja v ruščini, angleščini, nemščini, španščini, francoščini, kitajščini in arabščini.

Ne verjamete? Prepričajte se sami.