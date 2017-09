VIDEO: Čisti zgoraj brez in vrtoglavo zasluži

Jessica Hughes (30) se v Hollywoodu ne ukvarja s filmom, ampak je čistilka, ki služi bajne denarce. Res je, da ni povsem navadna čistilka, a za eno uro svojega dela zaračuna 175 dolarjev.

In če še niste ugotovili, s kakšno poslovno idejo lahko zasluži toliko, naj dodamo, da hiše čisti zgoraj brez. V mesecu in pol, odkar sta se z možem preselila v Hollywood, je očistila že 12 hiš. Pravi, da so njihovi lastniki v glavnem dokaj normalni, se pa med njimi seveda najdejo tudi kakšni čudaki. Pojasnila je še, da se ne prodaja, dovoli pa, da se je stranke vsake toliko malce dotaknejo. To je ne moti, saj je zaslužek dober.