VIDEO: Cev je počila, parkirišče pa eksplodiralo

Mestne službe v Kijevu so v začetku tedna testirale vodovodne cevi. Kako točno so to počeli, sicer ni jasno, je pa povsem očitno, da je pritisk v ceveh kar naenkrat postal prevelik, zato je cev v južnem delu ukrajinske prestolnice – popustila.

Kako je bilo to videti, si lahko ogledate na spodnjem posnetku, ki prikazuje precej spektakularno eksplozijo. Priče pravijo, da je voda brizgala do sedmega nadstropja, ker je skupaj z vodo v zrak poletelo tudi blato, pa je bila bližnja okolica na koncu prekrita z umazanijo. Stekla na več oknih so popokala, poškodovanih je bilo tudi nekaj avtomobilov, a prebivalci so jo na srečo odnesli dobro.