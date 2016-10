VIDEO: Čeh nag na motorju, policija v šoku

Neki češki motorist se je odločil popestriti dan sebi in someščanom. Popolnoma nag in z napisom policija na hrbtu se je popeljal po ulicah mesta Havirov. Šokirani policisti so ga opazili, ko se je ustavil pred policijsko postajo in se pognali v lov za njim.

Lov se je končal šele, ko je motorist trčil v avto in padel po cestišču. Po aretaciji so policisti opravili teste, ali je bil pod vplivom drog in alkohola, a so bili negativni, zato so ga spustili na prostost. Vseeno pa ga čaka kazen zaradi nevarne vožnje in še nekaj drugih prekrškov.