VIDEO: Če ga ni iz gostilne,  pride ponj košuta

Že kot otrok je Aladino Montes po hribih Sierre de Peñamayor na severu Španije lovil jelenjad. Pred desetimi leti je spoznal Bambi, drobno košuto, in ta odtlej ves čas z njim. Aladino odtlej ni ustrelil niti ene živali, pravi, da bi raje sam umrl. Srečanja z živaljo, svojo najboljšo prijateljico, se spominja z veseljem. Danes 53-letni možakar se je vozil z džipom, ko je zagledal čredo krav, sledila ji je drobna košuta. Približal se je in ugotovil, da je ranjena in bi verjetno poginila, če ji ne bi pomagal. Odpeljal jo je domov, da je okrevala. Večkrat jo je poskušal spustiti v gozd, a je vedno pritekla nazaj. Aladina je oče vpeljal v svet zelene bratovščine, odstreljene živali so bile pomemben del družinskega jedilnika. »Z očetom sva lovila in ubijala, a odkar je z mano Bambi, ne morem več streljati,« je priznal Aladino, ki živi na 1140 metrov nadmorske višine in se preživlja s turizmom. Mnogi pridejo, da bi spoznali Bambi in se na lastne oči prepričali, ali je zgodba o nekdanjem lovcu resnična.



Kadar Aladina ni domov iz gostilne, se Bambi sprehodi naravnost v lokal in gosti onemijo od presenečenja. Pusti se jim crkljati, kljub temu pa ostaja najbolj zaupljiva do svojega rešitelja. Košuti sledijo tudi druge živali: »Jeleni vidijo, da je v moji bližini varno, zato mi zaupajo. Rešil sem tudi lisico, ki je prav tako postala moja prijateljica, je mi celo z roke.«