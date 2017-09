VIDEO: Če bi slišali ta glas in videli to po televiziji, bi vas streslo

Televizijski program v eni izmed ameriških zveznih držav je bil v četrtek zjutraj nenadoma prekinjen. Na zaslonu se je pojavila črnina, na njej pa zapis »alarm oziroma opozorilo«.

Tisti, ki so gledali, so menili, da bodo na vrsti izredna poročila in da se je kaj zgodilo v njihovi bližini, a ni bilo tako. Zaslišal se je čuden glas in začel: »Vedite, prihajajo ekstremno nasilni časi.«

»Kot da bi govoril Hitler,« je dejala ena izmed gledalk, ki jo povzema B92. In še: »Kot bi šlo za radijski prenos, samo da je bilo po televiziji.«

Nihče izmed kabelskih operaterjev pojava ni znal pojasniti, predpostavljajo pa, da je kakšna radijska postaja preizkušala program za primer izrednih razmer.