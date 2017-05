VIDEO: Častijo enooko kozo

NEW DELHI – Sinovi Urana in Gee so kiklopi, v grški mitologiji so velikani z enim očesom sredi čela Zevsu kovali strele. A niso samo v legendah, prav v teh dnevih o enem takih poročajo iz Indije, iz Asama, če smo natančni.



Tam se je skotila kozica, ki ima na sredini glave eno samo oko. Desetega maja je prišla na svet in veterinarji so napovedali, da bo žival, ki ima tudi eno samo uho, poginila v par dnevih. A je mali kiklop presenetil vse.



Koza trpi za stanjem, ki se mu reče kiklopija, ta se razvije že v maternici, ko se leva in desna polovica možganov ne ločita, kot naj bi se v zgodnji nosečnosti. Posledica je ena sama jamica z enim očesom; trepalnic ni, prav tako ne obrvi, niti pravega nosu nima bitje, ki ga doleti to stanje. Ustnici sicer sta obe, a sta nenavadno majhni, zgornja čeljust je krajša, zob ni, zaradi česar iz ust sili normalno velik jezik. Stanje je že nastalo pri konjih, pujsih, kravah, mačkah in ljudeh. No, vest o kozi se je hitro razširila in množice prihajajo v vas, da bi na lastne oči videle nenavadno bitje. Da je sveto, verjamejo vaščani, nekateri so kozo že začeli častiti. Njen lastnik Mukhuri Das je bil šokiran, ko jo je prvič videl. Takoj je poklical veterinarja: »Rekel mi je, da bo takoj poginila, a se to ni zgodilo. Kot čudež je, ljudje prihajajo k nam, da bi videli mladička.« Neki vaščan, ki ga je videl, je povedal: »Mislil sem, da gre za laž, a ko sem zagledal kozo z enim samim očesom, sem bil presenečen.« Mukhuri dodaja: »Moja odgovornost je skrbeti zanjo, hranim jo kot vse druge. Bog jo je poslal k nam.« Verjame, da bo kozica v njegovo hišo prinesla srečo: »Toliko ljudi prihaja k nam, veseli smo, da smo zaradi nje slavni.«