VIDEO: »Brezdomka« beračila na ulici, a ko so videli, kaj vozi ...

Ženska na posnetku se je pretvarjala, da je brezdomka. Na ulici je beračila dan za dnem, vse dokler je niso razkrinkali. Ker vseh pač ni prepričala, so ji sledili do parkirišča in posneli, s kakšnim avtom se lažna brezdomka vozi. Sicer ni znano, koliko denarja ji je uspelo priberačiti na ta način in ali so jo aretirali.