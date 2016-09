VIDEO: Brezdomec je zbiral hrano, ona pa za prsne vsadke. Kdo je zbral več?

Veliko ljudi, ki na mestnih ulicah srečujejo brezdomce, se je na njih že tako navadilo, da jih preprosto ignorirajo. Marsikdo pa ni prezrl lepega dekleta, ki je na ulici zbiralo denar za prsne vsadke.

Na spletu so objavili tako imenovani družbeni eksperiment, v katerem so preverjali, kako se mimoidoči odzivajo na običajnega brezdomca in kako na lepotico, ki zbira denar za silikone.

Morda vas bo izid presenetil ali pa niti ne ... Ni treba namreč dvakrat zapisati, da je imela ženska veliko več sogovornikov in prijaznih pogledov, medtem ko so ubogega možakarja večinoma prezrli.