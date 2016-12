VIDEO: Bosanski politik postal zvezda. Ne boste verjeli, zakaj

V občini Zavidovići (BiH) so imeli pred dnevi ustanovno sejo občinskega sveta. A kaj, ko je bila prepolna bizarnih trenutkov, njen posnetek pa je že postal hit na spletu …

Novoizvoljeni svetnik Redžo Seferović se očitno ni dobro seznanil s protokolom in potekom seje, prav tako ga niso seznanili s tem, kako naj kot predsedujoči govori in oblikuje stavke. Večino časa je tako ponavljal tisto, kar mu je govorila kolegica. Ta je sicer poskušala biti čim tišja, a kamere in mikrofoni so zaznali že najmanjši šum, tako da si lahko predstavljate, kako je bilo to videti.

Uporabnik youtuba z nekaj časa in domišljije je posnetek seje opremil z zabavnimi slikami, napisi in vmesnimi aplavzi. Če se bo spodnjemu posnetku večina nasmejala, pa tega nesrečni svetnik najbrž ne bo naredil. Da v njegovi koži ni prav nič zabavno, je sicer na seji večkrat izrazil tudi sam: »Razumite me, pomagajte mi. V takem položaju nisem bil še nikoli, ne smejte se mi …«

Oglejte si posnetek še sami.