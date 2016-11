VIDEO: Bosanca ustavili v Avstraliji: Ne me zaje******

Avstralska policija je ustavila starejšega voznika motorja, ki je brez vozniškega dovoljenja in z neprimerno čelado vozil po tamkajšnjih cestah. Možakar se je razburil in kar po domače povedal nekaj krepkih. Na koncu je hotel celo pobegniti, vendar mu je policist to preprečil. Posnetek je že nasmejal spletne uporabnike.



Bosanac i Engleska policija - HUMOR by ludnica007