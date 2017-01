VIDEO: Bodoče predsednice: tako bi pornozvezde vodile ZDA

Američani se te dni pripravljajo na to, da bo Donald Trump postal njihov predsednik, čeprav se marsikdo še vedno ni sprijaznil z njegovo izvolitvijo.

Na zabavnem videoposnetku pornozvezdnice odgovarjajo na vprašanje, kaj bi one najprej storile, če bi bile predsednice. Nekatere izmed njih so bile videti precej zmedene in so povedale, da bi potrebovale veliko nasvetov, druge pa so bile samozavestnejše.

»Poskušala bi ustvariti nova delovna mesta in popraviti gospodarstvo. To je velik podvig«, »Poskrbela bi, da nihče ne bi imel več dolgov«, »Splav bi bil legalen in na razpolago vsaki ženski«, »Nedvomno bi veliko pozornosti posvetila podnebnim spremembam in okoljskim vprašanjem«, »Poskrbela bi za vse zapuščene mačke«, »Vsem bi zagotovila brezplačno zdravstvo in primerno izobrazbo« je samo nekaj izmed predlogov, ki so jih dale lepotice. Novi predsednik bi se lahko od njih naučil marsikaj ...