VIDEO: Bodibilder, ki si v mišice vbrizgava olje

Valdir Segato si v mišice vbrizgava olje. Njegovo telo je tako postalo že povsem neprepoznavno in izmaličeno. Pridobil je 25 kilogramov, vendar zaradi tega njegove mišice niso nič močnejše, le težje in bolj napihnjene so. Njegovo početje je seveda nezdravo, možne pa so tudi tragične posledice. Valdir pravi, da je navdušen, ko ljudje na ulicah strmijo vanj. »To so bile moje sanje in so se mi uresničile. Ko pogledaš svoje telo in vidiš, kako raste, hočeš vedno več.«

Zdaj 48-letni Valdir si je začel olje vbrizgavati pred petimi leti. Od takrat se je obseg njegovih bicepsov podvojil. V mladosti je bil odvisen od drog. Takrat so mu pravili, da je suh kot okostnjak. Valdir pravi: »Tedaj sem zabredel v napačne vode, vendar sem se odločil, da spremenim način življenja.« Pričel je hoditi v fitnes, kjer mu je nekdo predstavil sintol, ki si ga je začel redno vbrizgavati v bicepse, prsi in ramena. »Olje je večinoma estetsko, modelira telo in mišice napihne, a ne vpliva na njihovo moč mišic. Zdravniki mi pravijo, naj preneham, vendar je končna odločitev moja. Jaz si to želim in mi je všeč.«

Očitno pa žensk njegova napihnjenost ne impresionira preveč, saj je še vedno samski. Prijatelji mu ravno tako pravijo, da je njegovo početje nesmiselno, vendar se za njihovo nasveti ne meni. Obseg svojih bicepsov bi namreč rad povečal še za 10 centimetrov ...