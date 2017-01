VIDEO: Bizarno 2016: ne boste verjeli, kaj vse se je dogajalo

Leto 2016 se je izteklo, zato je prav, da se spomnimo tudi nekaterih bolj nenavadnih dogodkov, ki so zaznamovali svet.

Oglejte si jagodni izbor bizarnosti lanskega leta.

1. Nenavadni heroji

Švedska policistka Mikaela Kellner se je na dela prost dan odpravila v enega od stockholmskih parkov, da bi s prijateljicami uživala na soncu, a predrzen žepar ji je pokvaril načrte. Varuhinja reda in miru mu seveda ni ostala dolžna ...

A photo posted by mikaelakellner (@mikaelakellner) on Jul 27, 2016 at 7:18am PDT

2. Krava zrušila helikopter

Živinorejci v Avstraliji uporabljajo za nas dokaj nekonvencionalne metode nadzora nad živalmi. Krave recimo zganjajo na kup kar s helikopterji. Toda neka krava se je odločila temu narediti konec. Z rogovi se je zabila v pristajalne sani helikopterja in ga – zrušila. Krava jo je odnesla brez poškodb, prav tako pilot, helikopter pa je popolnoma zgorel.

[Live] A Robinson R22 helicopter registered VH-PFX has crashed after colliding with a cow in Queensland, Australia. pic.twitter.com/YyhbAD6oZe

3. S fotografijami ni bila zadovoljna

Amy Sharp (18) je pobegnila iz popravnega doma, a se je potem sama javila policiji, saj ji niso bile všeč fotografije, ki jih je avstralska policija objavila na facebooku, in je zahtevala, naj jih zamenjajo.

4. Nepojasnjeno

Ženska je izginila sredi prenosa v živo, logične razlage za to še danes ni ...

5. Končno razkrili Nessy?

Amaterski fotograf Ian Bremmer je septembra prispeval svežo fotografijo, na kateri naj bi bila priljubljena Nessie. Seveda se je po spletu razširila kot blisk.

New photo purports to show the legendary #LochNessMonster. Believe it, or not? https://t.co/HjkDAMxLmT #FOX35