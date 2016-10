VIDEO: Bizaren trend: povabijo jih, da gledajo njihov seks v avtu

Seks v javnosti ('dogging' po angleško) je nova bizarna spolna dejavnost, ki se v Veliki Britaniji širi kot epidemija. Gre za občevanje na javnem mestu, najpogosteje v avtomobilu, pri čemer pari pred tem na spletnem omrežju obvestijo prijatelje, kje in kdaj se bo akcija dogajala, in jih pozovejo, da jih pri tem gledajo, piše portal Your Tango.

V mnogih primerih se gledalci samozadovoljujejo, zanimivo pa je, da na Otoku, kjer je to početje v porastu, zaradi luknje v zakonu ni kaznivo. Ne krši namreč nobenega zakona, če v konkretnem primeru seks nikogar ne moti.

Britanski mediji poročajo, da obstaja tudi nekaj pravil, ki jih morajo pari upoštevati. Če so luči na avtu prižgane, to pomeni, da je občinstvo vabljeno, če so ugasnjene, pa radovedneži niso zaželeni.