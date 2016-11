VIDEO: Bivši jo je žalili zaradi debelosti: poglejte, kako se je maščevala

Mlada mama iz Pennsylavnije se je odločila, da se bo maščevala bivšemu fantu, ki jo je vseskozi matretiral in poniževal zaradi močnejše postava. Sedaj je shujšala več kot 60 kilogramov.

Alvina Rayne (32) je imela v nekem trenutku kar 120 kilogramov. Bila je toliko debela, da je obleko kupovala na moškem oddelku, saj na ženskem ni več našla stvari, ki bi jo spravila nase. Ko je je njen tedanji partner nazval z imenom »debela smet«, odločila se je da zvezo z nasilnežem prekine.

Do tistega trenutka namreč je Alvina iskala uteho le v hrani. Dnevno je vase vnesla kar 5000 kalorij, med katerimi sta se našla dva obroka hitre hrane, dve skledi žitaric polnih sladkorja, ter seveda razne vrste prigrizkov.

»Imela sem visok tlak, bila na meji, da dobim dijabetes, imela se celo napade tesnobe in panike, je pojasnila za Daily Mail.

»Odšla sem na posebno ketogeno dieto, kjer sem vnos ogljikovih hidratov zmanjšala na minimu. Vedno, ko sem hotela odnehati sem si rekla: ' Nobeden te take ne bo hotel.' To mi je dalo moč, da vsem dvomljivcem dokažem, da se motijo,« s smehljajem pove sedaj.

Dieta je bila uspešna, Alvina danes izgelda boljše kot kadarkoli. »Srečala sem celo mati bivšega in ni mogla verjeti, kako sem se premenila. Seveda me je poklical in me pregovarjal da pridem nazaj,« še pove in doda, da je srečna v zakonu z novim partnerjem.