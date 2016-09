VIDEO: Bivšemu hotela zažgati avto, a je zakurila napačnega

Če pozabiš, kakšen avtomobil ima tvoj bivši, se lahko zapleteš v velike težave. To je na lastni koži občutila Carmen Chamblee (19) s Floride, ki se je odločila, da se mu maščuje. Zažgala mu je avtomobil, a očitno pozabila, kakšnega ima, saj se je lotila napačnega.

Med podvigom jo je posnela nadzorna kamera, policisti pa niso potrebovali veliko časa, da so jo našli. Rekla jim je, da je mislila, da je vozilo njenega bivšega, v resnici pa pripada nekemu Thomasu, ki je prisegel, da Carmen niti enkrat v življenju ni videl.

In kako se je razjarjena najstnica lotila požiga? Verjetno je imela pri sebi bencin in staro preprogo, vse skupaj zažgala, ogenj pa v prtljažniku vsake toliko podkurila s papirjem in drugim lahko vnetljivim materialom.

Policisti so na facebooku posnetek objavili in zapisali, da so jo priprli.