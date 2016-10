VIDEO: Besen vstopil v trgovino in razbil Applove izdelke

Moškega v temnih oblačilih in z nahrbtnikom je ujela varnostna kamera. Začel je hoditi od ene do druge mize v Applovi trgovini in pobirati naprave ter jih ob robu mize razbijati s kovinsko žogo. Med razbijanjem naprav ga je nato ustavil varnostnik in ga vprašal, zakaj je to počel. Moški je nato – presenetljivo – brez težav zapustil trgovino.

Posnetek dogodka je bil v četrtek popoldne objavljen na twitterju in so ga doslej delili že več kot 4000-krat. Moškega še niso identificirali, prav tako niso znani mesto dogodka ter posledice njegovih dejanj. Kaže, da storilec ni bil zadovoljen z napravo, ki jo je prejel od podjetja, in se je odločil za protest.

Iphone 7 je sicer na voljo že na skoraj vseh prodajnih mestih po svetu.