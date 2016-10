VIDEO: Babica svetuje: Na poročno noč smo potrgali odeje

Ta posnetek, na katerem stara mama svetuje mladini, kakšna mora biti poročna noč, je na spletu postal pravi hit. Pojasnila je, kakšna so bila dekleta nekoč in kakšno je stanje danes.

»Prvo noč smo vse odeje strgali. Druga noč je bila malo bolj mirna. Ne gre, da bi enako prvo in drugo … A zdaj? Zdaj niti ne veš, kdaj je kaj bilo,« je komentirala babica iz Bosne.

»Ženske so bile takrat bolj zdrave. Niso nosile spodnjic, a bile so bolj zdrave,« je dodala in postala prava spletna senzacija.