VIDEO: Babica s 60-letno tatinsko kariero

ATLANTA – Ameriška policija je prijela 86-letno babico, ki je poskušala v zlatarni blizu Atlante v ameriški zvezni državi Georgia ukrasti diamantno ogrlico v vrednosti 2000 dolarjev. Krajo so ji preprečili v zadnjem hipu, ko jo je hotela vtakniti v žep.



Doris Payne ima za sabo več kot 60-letno tatinsko kariero, o sebi pravi, da je pač tatica; policija pravi, da je poslovala po vsem svetu. Postala je legenda, ki je z nešteto podvigi dolgo navduševala javnost in tudi medije; o njej so leta 2013 celo posneli dokumentarni film z naslovom Življenje in zločini Doris Payne, v katerem so opisali njene tatinske akcije. Tudi lani so jo aretirali, prav tako v Atlanti, ko je v luksuzni trgovini Saks Fifth Avenue sunila uhane, vredne 690 dolarjev.



Zlatarji so se je bali



Babica je otroštvo preživela v Zahodni Virginiji, kot najstnica pa se je z družino preselila v Ohio. Paynova je med zločini, po katerih je postala slavna, uporabljala najmanj 22 različnih imen, in čeprav so jo pri nečednem početju večkrat ujeli in vtaknili v zapor, je policija prepričana, da se jim je velikokrat izmuznila. Ameriški zlatarji so se je tako bali, da so v 70. letih prejšnjega stoletja po državi delili letake z njeno fotografijo in osebnimi podatki, da bi uslužbence in tudi stranke opozorili nanjo.



»Začelo se je, ko sem bila še otrok,« je pred časom Doris povedala ameriškim medijem. »Vstopila sem v zlatarno, hotela sem si pobliže ogledati ure, lastnik pa je bil tako prijazen, da mi je dovolil, da si jih nadenem. Mislil si je, da sem nenevarna deklica. Pozabil je name, ko je v trgovino vstopil neki kupec, jaz pa sem neopaženo odšla, seveda z uro na zapestju.« Tako se je domislila, da bi lahko od tega živela, idejo pa je v realnost začela spreminjati, ko ji je bilo okoli dvajset let. Premetena in samozavestna tatica Doris zatrjuje, da ni imela posebne taktike za svoje zločinske pohode: »Ne narekujem jaz, kaj se bo zgodilo v zlatarni, temveč uslužbenci. Od teh ne zahtevam, da mi pokažejo najdražji predmet, ki ga imajo, takega, ki stane 10.000 dolarjev, to napravijo sami, jaz jih samo prevzamem z videzom in vedenjem.«



No, zdaj bo lahko vselej elegantna Doris poskušala očarati sodnika. Zaradi najnovejšega poskusa kraje je v ječi, kjer čaka na sojenje.