VIDEO: Avto brez sedežev se spremeni v robota

Minilo je že več kot 30 let, odkar se je na televizijskih zaslonih pojavila risanka o robotskih vozilih, ki lahko spremenijo podobo. Transformerji so postali svetovni hit, še posebno ko so se na velikih platnih pojavili prvi filmi. Marsikateri otrok je sanjaril, da bi imel v lasti tovrstnega bojevnika. No, po dolgih treh stoletjih so njihove sanje postale resničnost zaradi podjetja iz Ankare, ki je izdelalo prvega delujočega transformerja.



Podjetje Letvision je pred časom dvignilo veliko prahu, ko je na spletu objavilo predstavitveni video prototipa vozila, imenovanega antimon, ki se lahko spremeni v pokončnega robota. Gre za bmw M3, ki ga lahko vozimo s pomočjo daljinskega upravljalnika, s pritiskom na gumb pa se začne preobražati v tako imenovanega avtobota. Seveda celoten proces ni tako hiter kot v filmu ali risankah, kljub temu je dovolj impresiven, da ne moremo odmakniti oči.



Zaradi strahu pred tožbami zaradi kršenja avtorskih pravic so svojega robota poimenovali letron, a je več kot očitno, da so ves čas imeli v mislih transformerja. Njihov robot lahko premika roke in glavo, česa drugega pa trenutno še ne zmore. Prav zaradi tega poskuša podjetje zbrati sredstva za njegov nadaljnji razvoj. Ne nazadnje človek vozila trenutno ne more upravljati, saj je v notranjosti namesto sedežev sistem hidravličnih cevi. To nameravajo spremeniti in dodati sedeže. Antimona je dolgih osem mesecev sestavljala ekipa 12 inženirjev in štirih tehnikov. Do zdaj so izdelali štiri vozila, verjetno jih bodo kmalu prodali navdušencem. Potencialni kupci bodo morali ustrezati določenim kriterijem in obljubiti, da bodo skrbni lastniki.