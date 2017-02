VIDEO: Američan: To je yugo, eden najslabših avtov na svetu

»To je yugo. Ni bil preveč dober. Še več, bil je izredno slab,« je dejal Doug DeMuro, ki je na youtubu objavil posnetek, na katerem je ocenil pri nas nekdaj tako razširjenega Zastavinega yuga.

»V Ameriko je prišel leta 1986, ko se je Malcom Bricklin odločil, da je v Ameriki potreben nizkocenovni avto, zato ga je začel uvažati iz bivše Jugoslavije. Njegova cena je bila v današnjem denarju nekje 807 dolarjev. Gibala se je torej nekje med ceno normalnega avtomobila in avtobusno vozovnico. In mnogi bi vam gotovo rekli, da je nakup avtobusne vozovnice boljša odločitev kot nakup yuga. Vozovnica je bila cenejša, avtobus je bil bolj čist in bolj zanesljiv.«

V nadaljevanju je Doug naštel, zakaj je bil yugo tako slab. Navedel je, da je bil izjemno slab za okolje, saj je zelo onesnaževal. Zgražal se je tudi nad njegovim videzom in opremo. »Ker je yugo 30 let star avto, mnogo stvari ne deluje, tako kot pri mnogih drugih 30 let starih avtomobilih. A v nasprotju z ostalimi rezervnih delov za yuga ni mogoče najti.«